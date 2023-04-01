"الأرصاد": استمرار انخفاض الحرارة بمعظم المناطق ورياح مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاٍء من جازان وعسير والباحة؛ كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة.