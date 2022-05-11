570 متراً والتكلفة ضخمة.. "دحلة جرب العقيق" بلا كهرباء منذ ربع قرن

وقال أحد الأهالي ناهض حمد: نسكن في منازلنا منذ أكثر من 25 عامًا دون كهرباء، وسبق لنا أن تقدمنا بطلب توصيل التيار إلى منازلنا أكثر من مرة بعد صدور الموافقة عليها من البلدية والإمارة ولجنة التعديات، وفوجئنا بطلب دفع تكلفة باهظة تجاوزت الـ58 ألف ريال للمنزل الواحد، علما بأن المسافة لا تجاوز 570 مترًا من أقرب نقطة للكهرباء، مبيناً أن هذه المنازل تسكن فيها أرامل وأطفال وكبار طاعنون في السن يعيشون في الظلام الدامس ويضيئون منازلهم بمواتير الكهرباء والإضاءات البدائية من "فوانيس وأتاريك"، وفي أفضل الظروف الاستعانة بالطاقة الشمسية.. منازلنا مظلمة بالمساء عشاؤنا في ظلام وفطورنا في رمضان في ظلامٍ أيضاً.