ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية الصين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

حضر جلسة المباحثات الرسمية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).