ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية الصين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد والرئيس الصيني، لقاءً رحب سموه في بدايته بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر هو عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
كما عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
حضر جلسة المباحثات الرسمية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).
فيما حضرها من الجانب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية للحزب دينغ شيو شيانغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري والسياسي للشعب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح هاو ليفنغ، ورئيس المكتب المركزي لأبحاث السياسات جيانغ جينكوان، ووزير التجارة وانغ ونتاو، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، وسكرتير الرئيس الصيني ليو لوهوا، ومساعدة وزير الخارجية وإدارة الإعلام السيدة هوا تشونينغ، والمدير العام لإدارة الدراسات الدولية في المكتب المركزي لأبحاث السياسات تشاو جيمين، والمدير العام لإدارة غربي وشمالي أسيا لوزارة الخارجية وانغ دي، والمدير العام لإدارة التخطيط السياسي لوزارة الخارجية مياو دهيو.
بعد ذلك شهد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
أولاً: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ثانياً: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية.
تبادلها من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح السيد خه ليفنغ.
ثالثاً: اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
تبادلها من الجانب السعودي، وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.
رابعاً: مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.
تبادلها من الجانب السعودي، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.
خامساً: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تبادلها من الجانب السعودي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة السيد وانغ ونتاو.
سادساً: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.
تبادلها من الجانب السعودي، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة السيد وانغ ونتاو.
عقب ذلك جرت مراسم منح الرئيس الصيني، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، حيث ألقى معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة بهذه المناسبة، أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقاً وتكليلاً لإنجازات فخامته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.
إثر ذلك قدم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية للرئيس الصيني.
وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وأقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً للرئيس الصيني.