"البيئة" تدعو الطلاب والأسر إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية: حماية الطبيعة مسؤولية مشتركة

ودعت مع بداية العام الدراسي 1446هـ، الأسر إلى توعية الأبناء والبنات وتشجيعهم على تبنّي ممارسات بيئية مستدامة من أجل بناء مجتمع صحيّ؛ وذلك بعدم رمي النفايات في الأماكن الطبيعية والعامة وداخل الحرم المدرسي، وجمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، واستخدام المواد ذات الاستخدام المتعدد، وعدم العبور بالمركبات فوق الغطاء النباتي.