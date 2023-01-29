في اجتماع استثنائي لمجلس التعاون.. استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024م

وتابع أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024م، وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل اللجنة، واستكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 - 2024م المعتمدة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين "التاسع من ديسمبر 2022م، بالرياض" المتضمن تكليف اللجنة بالمتابعة.