خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء مدغشقر

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية مدغشقر الصديقة بالمزيد من التقدُّم والازدهار، فيما حمّله دولة الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.