هيئة تطوير المدينة المنورة تدعو ضيوف الرحمن إلى استكشاف معالم المدينة عبر منصة وتطبيق "روح المدينة"

وتهدف منصة "روح المدينة" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، لتكون المنصة وتطبيقاتُها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي المرجعَ الأساسي للأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، وتقدم للمستخدمين بلغات متعددة وبطريقة جاذبة ومبتكرة، لتكون الرفيق الرقمي الموثوق لزوار المدينة المنورة في إثراء تجربة الزوار وتعزيز جودة حياة السكان بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية.