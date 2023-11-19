"الموارد البشرية" تعلن شراكتها مع "العمل الدولية" و"البنك الدولي" في مؤتمر "سوق العمل"

وتأتي هذه الشراكات تعزيزاً لمكانة المؤتمر ودوره في جمع صنّاع القرار وأصحاب المصلحة تحت مظلة واحدة، ومن المقرر أن يشارك المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، متحدثًا رئيسًا في مؤتمر سوق العمل، وسيقدم رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، وسيسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية.