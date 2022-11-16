انتخاب المملكة لرئاسة فريق عمل البيانات في "الجمارك العالمية"

وشهدت اجتماعات وورش العمل التي عقدتها المنظمة، استعراض الهيئة لتجربتها في منصة البيانات المفتوحة التي تُعد بمثابة نقطة مركزية تمنح المستخدمين فرصة أسرع وأسهل في الوصول وتحميل واستخدام مجموعات البيانات التي تقوم الهيئة بنشرها؛ حيث يستفيد من خدمات المنصة جميع عملاء الهيئة بمختلف فئاتهم من أفراد وقطاع أعمال، إلى جانب الاستفادة من البيانات التي تقدمها المنصة في البحوث والتقارير والإحصائيات ودعم الأعمال الجديدة، بما يُسهم في رفع مستوى المعرفة والخبرات.