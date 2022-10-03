"التجارة": أكثر من مليون عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال 9 أشهر

ونفذت الفرق الرقابية منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2022م أكثر من 691 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار، تخللتها أكثر من 35 ألف زيارة ميدانية موجهة لرصد الأسعار، أُجريت خلالها أكثر من مليون عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.