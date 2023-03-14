"التدريب التقني" تحقّق 85% في قياس نضج البيانات الحكومية لـ 2022

من جهتها، أكّدت مدير مكتب إدارة البيانات نورة السبيعي؛ أن هذه النتيجة تحقّقت من خلال اهتمام المؤسسة بتأسيس مكتب إدارة البيانات، وربطه مباشرة بالمسؤول الأول بالمؤسسة، وبحوكمة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، وكذلك التخطيط لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، كما يتم العمل باستمرار على نشر ثقافة البيانات وتوعية منسوبي المؤسسة بأهمية البيانات وحماية البيانات الشخصية.