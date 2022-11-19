"تعليم جازان" ينهي استعداداته لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول‎

وأوضحت الإدارة العامة أن خطة الإدارة لتهيئة الطلبة نفسيًّا، شملت تنفيذ 9 خطوات تنفيذية قبل الاختبارات، تمثلت في: التأكيد على أهمية الحضور وانضباط الطلبة بالمدرسة، وتقديم الدعم النفسي والتهيئة النفسية وتخفيف رهبة الاختبار، وتوضيح طرق الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت، وإعداد النشرات اللازمة لذلك، وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع الطلبة في فترة الاختبارات وتهيئة الأجواء المناسبة للاستذكار والعناية بهم، إضافة إلى استكمال الخطط العلاجية لكل من المعيدين والمعيدات والمتأخرين والمتأخرات دراسيًّا للرفع من مستوياتهم الدراسية، وحثّ الطلبة على احترام الكتب الدراسية والعناية بها، وتوجيه المتأخرين دراسيًّا للالتحاق بدروس التحسين والمراجعة، وتهيئة المقرات المناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة والظروف الخاصة ومتابعة حالاتهم، وتفعيل دور لجنة التوجيه الطلابي ولجنة التحصيل الدراسي حسب المهام المنوطة لكل منهما في الدليل التنظيمي.