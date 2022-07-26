"الجدعان" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام استئجار الدولة للعقار

من جانبه، عبر محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على ما يولونه من دعم واهتمام لأعمال الهيئة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الغايات في إطار رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار يهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.‬