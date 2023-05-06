إطلاق برنامج "القيادة المستندة إلى القيم" من مقر الأمم المتحدة في جنيف

أطلقت شركة مجموعة الرواد السعودية، برنامج القيادة المستندة إلى القيم في عالم متعدد الأزمات؛ وذلك بمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين الماضي ١١ شوال ١٤٤٤هـ- الموافق ١ مايو ٢٠٢٣م.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الرواد السعودية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث بهيئة الأمم المتحدة (UNITAR)، وفي سياق الجهود العالمية لتمكين القيم، وامتدادًا لمسارات التعاون الدولي لتطوير البرامج الاستشارية والتدريبية في المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مجال القيادة المستندة إلى القيم.
وأعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث السيد نيكيل سيث، إطلاق البرنامج التدريبي؛ مشيدًا بأهميته وتأثيره الإيجابي في سبيل تعزيز القيم العالمية وتمكينها في كل القطاعات والمنظمات.
كما أشار الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف، نائب الرئيس والشريك المؤسس لمجموعة الرواد، إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية الشراكات الدولية، وتضافر الجهود بين بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية، في بناء وتعزيز منظومات القيم العالمية؛ منوهًا بالدعم اللامحدود للقطاع الخاص، من لدن قيادتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة تمثل القيادة المبنية على القيم قولًا وفعلًا.
كما أشار الدكتور الخلف، إلى أن الإلهام الذي صنعه سمو ولي العهد الأمير محمد في نفوس المواطنين، وثقته في قدرات أبناء الوطن، هي التي مكّنت الرواد من تحقيق هذه الشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث.
كما أقيمت إثر ذلك، حلقةُ نقاش بمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، بعنوان: "القيادة المستندة إلى القيم في عالم متعدد الأزمات"، شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، ومن بينهم: المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتور غازي بن زقر عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور سعد بن إبراهيم الخلف نائب رئيس مجموعة الرواد.
كما تَحدث فيها: السيدة ماريا إديرا سبادوني نائبة رئيس مجلس النواب الإيطالي، والدكتور كريستيان هيريفر رئيس جمعية دراسات القيم العالمية، من النمسا، والدكتور نيل هوكس مؤسس هيئة التعليم القائم على القيم، من المملكة المتحدة، والسيدة ستيلا كوليفا نائب رئيسة شركة ساب العالمية في دول أوروبا، إضافة إلى عدد من خبراء ومستشاري معهد التدريب والأبحاث التابع للأمم المتحدة.
حضر التدشين عدد من مندوبي الدول الشقيقة لدى هيئة الأمم المتحدة، وأصحاب المعالي، والسعادة وكبار المسؤولين في جنيف.
الجدير بالذكر أن مجموعة الرواد السعودية هي أول شركة عربية تتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في مجال بناء القيم وتمكينها في المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مختلف أنحاء العالم.