إطلاق برنامج "القيادة المستندة إلى القيم" من مقر الأمم المتحدة في جنيف

كما أشار الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف، نائب الرئيس والشريك المؤسس لمجموعة الرواد، إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية الشراكات الدولية، وتضافر الجهود بين بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية، في بناء وتعزيز منظومات القيم العالمية؛ منوهًا بالدعم اللامحدود للقطاع الخاص، من لدن قيادتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة تمثل القيادة المبنية على القيم قولًا وفعلًا.