وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، وذلك بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض).
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، شاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان الذي يتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، وخصصت له جوائز إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال.
عقب ذلك كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط النهائية لكؤوس الملك عبدالعزيز وأشواط (سيف الملك)، ثم رعاة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
حضر الحفل عددٌ من الأمراء، وكبار المسؤولين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور.