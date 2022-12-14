وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، شاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان الذي يتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، وخصصت له جوائز إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال.