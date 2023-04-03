جواهر خفية.. فنلندية تكتشف بِركة على شكل قلب وسط صحراء السعودية

وكعادتها، كانت مدونة رحلات السفر الفنلندية "لورا ألهو"، والتي اتخذت من المملكة العربية السعودية مقرًّا لها منذ عام 2008، تستكشف المواقع والوجهات التي تُعَد بمثابة جواهر مخفية عن الأنظار في البلاد، عندما صادفت مشهدًا مثيرًا للدهشة؛ واحة على شكل قلب تتوسط الكثبان الرملية بالصحراء السعودية.