تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": أعدنا التيار للمتأثّرين من الانقطاع بالعارضة

أكّدت الشركةُ السعودية للكهرباء حرصَها الشديد على موثوقية الخدمة الكهربائية واستمراريتها لجميع المشتركين، مثمّنة الدور الكبير الذي تضطلع به صحيفة "سبق" الإلكترونية في خدمة الإعلام الوطني الهادف.
وأوضحت الشركة، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "10 ساعات بلا كهرباء.. شكاوى من تأخُّر مباشرة بلاغات انقطاع التيار بالعارضة"؛ أنه في مساء يوم الخميس تعرضت محافظة العارضة لظروف جوية وعواصف وأمطار غزيرة أدت إلى انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، تأثّر به عدد من المشتركين، وقد باشرت فرق الشركة الميدانية معالجة هذه الانقطاعات على الفور، وتمكّنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين عند الساعة ٩ مساءً.
وأضافت: "كما تم استكمال إعادة الخدمة الكهربائية لبقية المشتركين؛ حيث تسبّبت الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في صعوبة تنقل ووصول الفرق الميدانية المختصة إلى أجزاء الشبكة المتأثرة، وأداء مهامها في صيانة ومعالجة الأعطال الطارئة.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تستثمر في عدد من المشاريع الهامة لتعزيز وتحسين الشبكة الكهربائية في جميع محافظات منطقة جازان، ومن ضمنها محافظة العارضة؛ حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع خلال هذا العام والعام المقبل؛ مما سيعزّز من موثوقية الشبكة الكهربائية في المحافظة.
وتعبر الشركة السعودية للكهرباء عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتُهيب بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء "AlKAHRABA".