تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": أعدنا التيار للمتأثّرين من الانقطاع بالعارضة

وأوضحت الشركة، تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "10 ساعات بلا كهرباء.. شكاوى من تأخُّر مباشرة بلاغات انقطاع التيار بالعارضة"؛ أنه في مساء يوم الخميس تعرضت محافظة العارضة لظروف جوية وعواصف وأمطار غزيرة أدت إلى انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، تأثّر به عدد من المشتركين، وقد باشرت فرق الشركة الميدانية معالجة هذه الانقطاعات على الفور، وتمكّنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين عند الساعة ٩ مساءً.