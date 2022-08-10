أيام الإجازة تنطوي.. مترقبون يتعلقون بمطالبات "الشورى" لـ"التعليم".. هل من تطوير أو تعديل للنظام الثلثي؟

بينما تنطوي الأيام الأخيرة للإجازة السنوية يترقب الكثيرون صدور تعديلات وقرارات تطويرية لنظام الثلاثة فصول الذي أقرته وزارة التعليم العام الماضي، بعدما طالبها مجلس الشورى بذلك في أواخر شهر ذي الحجة الماضي، حيث قال المجلس: إن على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق النظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.
واتفق كثيرون مع مطالبات مجلس الشورى لوزارة التعليم، معتبرين أن نظام الفصول الثلاثة تسبب بأعباء كبيرة على الطلاب والأسر والكوادر التعليمية، مشيرين إلى أن الوضع يتطلب فعلياً إعادة النظر في القرار ودراسته وتحسينه، وفي المقابل يرى آخرون أن قرار وزارة التعليم مناسب، ويصب في مصلحة العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلاب.
وينتظر الآلاف من طلاب التعليم الجامعي والأساتذة نتائج للقرارات، التي اتكأت على مبررات هامة وفق ما يرونه، نظرًا لكون نظام التعليم الأكاديمي في الجامعات السعودية لا يسهل التحكم به وتحويله كما حدث في التعليم العام وفقًا للكثير من الطلاب والأساتذة.
وتواصل صمت وزارة التعليم منذ صدور قرارات الشورى الشهر الماضي، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية حول ما صدر عن المجلس، وما إذا كانت ستقوم بتعديلات وتطوير وإعادة نظر في النظام الثلثي، وبينما تواترت الشائعات تلو الأخرى ما بين فينة وأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الجدول المعلن من وزارة التعليم، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ. ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها خمس إجازات مطولة، وإجازتان نهاية الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتَي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.