"الشؤون الدينية" تعزز إدارة التوجيه بـ 200 مدرس ومرشد في موسم الحج

يأتي ذلك بهدف توعية ضيوف الرحمن، وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، وأولت رئاسة الشؤون الدينية، اهتمامًا كبيرًا بتوسيع دائرة مواقع إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في موسم الحج؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، لحجاج بيت الله الحرام.