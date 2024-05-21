"الشؤون الدينية" تعزز إدارة التوجيه بـ 200 مدرس ومرشد في موسم الحج

عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم الثلاثاء، بمائتي مدرس ومرشد ومجيب خلال موسم حج 1445 هـ.
يأتي ذلك بهدف توعية ضيوف الرحمن، وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، وأولت رئاسة الشؤون الدينية، اهتمامًا كبيرًا بتوسيع دائرة مواقع إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في موسم الحج؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، لحجاج بيت الله الحرام.
كما فعّلت رئاسة الشؤون الدينية وسائل التواصل الرقمية لإدارة التوجيه والإرشاد، مستثمرة التقانة والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية؛ لرفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي لضيوف الرحمن، باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك.
وأعدت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية، حزمًا من الخدمات التوجيهية والإرشادية الدينية لضيوف الرحمن؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية الدينية باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الوسطية جميع الجنسيات من ضيوف الرحمن، وتوعيتهم في مسائل العقيدة الإسلامية الوسطية والعبادات الشرعية وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علمٍ وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة.