"الحج" توضح اللقاحات المطلوبة من حجاج الداخل والاشتراطات للقادمين من الخارج

هأكّدت وزارة الحج والعمرة على حجاج الداخل بضرورة الحصول على التحصينات واللقاحات المطلوبة، بحيث تكون موثقة في تطبيق "صحتي"؛ ليتمكّنوا من استكمال إجراءاتهم.
وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، ويجب توثيقها في تطبيق "صحتي" هي: جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 1445هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضافت: أن الحجاج القادمين من خارج المملكة يمكنهم زيارة موقع وزارة الصحة السعودية والاطلاع على الاشتراطات الصحية للحج على الرابط: (https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx).