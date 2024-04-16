"الحج" توضح اللقاحات المطلوبة من حجاج الداخل والاشتراطات للقادمين من الخارج

وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، ويجب توثيقها في تطبيق "صحتي" هي: جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 1445هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.