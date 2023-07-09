وكالة روسية: كيف جعل "الأمير محمد بن سلمان" السعودية مركز القوة في الشرق الأوسط؟

وأشارت إلى أن الرياض تحوّلت إلى مركز قوة في الشرق الأوسط بفضل الدبلوماسية السعودية التي تقوم بعمليتَين متوازيتَين: المصالحة بين العرب بشكل عام، والظهور على مسرح السياسة الإقليمية الكبرى، من خلال دورها الفعال في التعامل مع قضايا المنطقة.