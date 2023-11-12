"كاوست".."الصحة الذكية" تعقد مؤتمرها السنوي تحت عنوان "صحة الإنسان.. لأثر متسارع في المملكة"

وشكل مؤتمر مبادرة الصحة الذكية في "كاوست" لهذا العام منصة فريدة لعرض إنجازات المبادرة في العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك علاج السرطان، وتضميد الجروح، والرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي في التشخيص.