أمين "التعاون الإسلامي" يقدم التعازي لتركيا وسوريا في أعقاب كارثة الزلزال

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن صادق تعازيه ومواساته للضحايا في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية من تركيا، اليوم، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.