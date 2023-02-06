أمين "التعاون الإسلامي" يقدم التعازي لتركيا وسوريا في أعقاب كارثة الزلزال

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن صادق تعازيه ومواساته للضحايا في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية من تركيا، اليوم، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وأكد الأمين العام على تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع أسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته مَن لَقِيَ حتفه منهم، وأن يمن على الجرحى بعاجل الشفاء.
وأشاد بالاستجابة الفورية التي قامت بها السلطات المعنية في الجمهورية التركية لإنقاذ السكان المتضررين والحد من تأثير الزلزال.
ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء، إلى الإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها الجمهورية التركية.