مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ستينية مهددة بالشلل نتيجة انزلاقات غضروفية حادة ويعيد لها قدرة المشي والحركة

نجح فريق طبي متخصص في جراحات العمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 63 عاماً، كانت تشكو منذ سنوات من الآلام الشديدة في الظهر والساقين وعدم القدرة على المشي والحركة، واعتمادها على الكرسي المتحرك في أداء مهامها اليومية، وقد سعت المريضة بالعلاج في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى أو الوصول إلى حل لمشكلتها الصحية.