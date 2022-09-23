جامعة الطائف تشهد التميز في برامج تنمية القدرات البشرية والمخرجات التعليمية

وتنظر جامعة الطائف إلى مواردها البشرية باعتبارهم رأسمالها البشري والفكري، فقد أصبح تطويرهم مهنيًّا وَفق المعايير المحلية والعالمية أمرًا في غاية الأهمية، لتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية ولإعداد الكوادر التي تمتلك المعارف والمهارات والخبرات لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030م، وتنفيذ التوجه الاستراتيجي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتهيئة الموارد البشرية لسوق العمل كمًّا ونوعًا، وللاتساق مع متطلبات ومعايير ومحكات الاعتماد المؤسسي والبرامجي المطورة والمعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لذا قامت الجامعة بتقديم كثير من البرامج التدريبية للقيادات والكوادر الأكاديمية والإدارية وَفق خطة تدريبية معتمدة أثمرت عن تدريب 63 من قادة الجامعة ببرنامج قادة الجامعات، وعدد 23 متدربًا بمركز القيادة الأكاديمية، وحصل 85 عضو هيئة تدريس على الزمالة في التدريس الجامعي من أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة من Advance HE، كما تم تدريب 1828 من الكوادر الأكاديمية، وعدد 1137 من الكوادر الإدارية. والجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريبية وفق منهجية واضحة.