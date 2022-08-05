متحدث "الموارد البشرية": بوادر إيجابية لإعادة إرسال العمالة الفلبينية قريباً

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، عن سعي الوزارة مع نظرائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل في ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.