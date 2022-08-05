متحدث "الموارد البشرية": بوادر إيجابية لإعادة إرسال العمالة الفلبينية قريباً

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، عن سعي الوزارة مع نظرائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل في ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.
وقال لقناة "العربية": "هناك بوادر إيجابية إن شاء الله من خلال هذه المفاوضات لإعادة إرسال العمالة الفلبينية في القريب العاجل بإذن الله".
وأضاف: "يوجد لدى العميل من خلال منصة مساند مجموعة من الدول المصدرة للعمالة، وتستهدف إضافة دول جديدة سواء أفريقية او آسيوية، إضافة لـ14 دولة حالياً".
وأردف: "نعمل جاهدين على أن ننوع جنسيات العمالة المنزلية وتطوير هذا القطاع"، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية التايلندية.
وأفاد متحدث الموارد البشرية بأن أسعار الخدمات في مكاتب الاستقدام متاحة عبر منصة مساند، وتخضع للعرض والطلب، وتابع: "لدينا خطة واضحة في معالجة شكاوى المستفيدين"، كاشفاً عن أخبار إيجابية تجاه توحيد الأسعار خلال الأيام المقبلة.