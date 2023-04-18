"شؤون الحرمين" تعلن نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان

وفي الجانب النسائي، عملت الوكالات النسائية على رفع نسبة الوعي للقاصدات بالتوجيه الديني بكل مهنية واحترافية ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وإصدارات الرئاسة، للاستفادة منها والعمل على إتمام الصفوف وتفعيلِ حلقات قرآنية لمختلف الفئات من ضيوف الرحمن في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- الأرضي والعلوي، وتوسعة الملك عبدالله، وفي مصلى الاعتكاف، كذلك تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة والتجويد ومراجعة الحفظ، إضافة إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ بتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائمهن، كما تمّ تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة، وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة (برايل) داخل المصليات المخصّصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.