"مكالمة المطعم" تثير الشكوك.. 24 يوماً على اختفاء "الشمري" ولا أثر له!

وكان "أحمد الشمري"، الأخ الأكبر بين أشقائه، قد ودّع زوجته وابنيه ووالدته في تاريخ 22-12-1443هـ متوجهاً للرياض على سيارة من نوع جيب نيسان "باثفندر" موديل 2015، وفي اليوم التالي أجرى مكالمة مع والدته وأخبرها أنه في أحد مطاعم العاصمة لتناول وجبة الغداء، وفي أثناء المكالمة سألته والدته عن موقع سكنه ولم يخبرها، وأغلق هاتفه دون سبب، ثم استمرت والدته بمعاودة الاتصال به إلا أن هاتفه ظل مغلقاً، ومن هنا بدأت رحلة البحث حتى إعداد هذا الخبر.