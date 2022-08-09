"مكالمة المطعم" تثير الشكوك.. 24 يوماً على اختفاء "الشمري" ولا أثر له!

أكمل الخمسيني أحمد بن فرحان الشمري، 24 يوماً من الغياب عن أسرته؛ وذلك منذ مغادرته منزلهم في حفر الباطن تجاه الرياض، ولم تفلح محاولات البحث عنه إلا في العثور على مركبته في محافظة الدلم- جنوبي الرياض، بلا إطارات.
وفي الوقت الذي لا يعاني المفقود أي أمراض عقلية أو خلافات مع أحد؛ فإن "الشمري" لم يسبق له الغياب عن أسرته، أو زيارة مدينة الدلم التي وجدت فيها فرقة "إنجاد" مركبته في الشارع العام.
وكان "أحمد الشمري"، الأخ الأكبر بين أشقائه، قد ودّع زوجته وابنيه ووالدته في تاريخ 22-12-1443هـ متوجهاً للرياض على سيارة من نوع جيب نيسان "باثفندر" موديل 2015، وفي اليوم التالي أجرى مكالمة مع والدته وأخبرها أنه في أحد مطاعم العاصمة لتناول وجبة الغداء، وفي أثناء المكالمة سألته والدته عن موقع سكنه ولم يخبرها، وأغلق هاتفه دون سبب، ثم استمرت والدته بمعاودة الاتصال به إلا أن هاتفه ظل مغلقاً، ومن هنا بدأت رحلة البحث حتى إعداد هذا الخبر.
ويأمل شقيقه "نايف فرحان الشمري" مساعدتهم في البحث عن "أحمد"، والتواصل معه على هاتف (0557223399).