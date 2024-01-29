عقب رعاية ولي العهد حفل "إحسان".. "السديس" يشيد بدعم القيادة للعمل الخيري والإغاثي والإنساني

وأشار السديس، إلى أنّ منصة إحسان، منذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما كان له بالغ الأثر، فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها. ‏