عقب رعاية ولي العهد حفل "إحسان".. "السديس" يشيد بدعم القيادة للعمل الخيري والإغاثي والإنساني

أكّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنّ رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين؛ الذي نظّمته المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، تجسّد حرص سموه -حفظه الله- لتعزيز العمل الخيري في المملكة، مثمّنًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لدعم العمل الخيري والإغاثي والإنساني، والحث عليه بوصفه بابًا من أبواب الخير والأجر للمسلم.
وأشار السديس، إلى أنّ منصة إحسان، منذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما كان له بالغ الأثر، فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.
وبيّن أهمية فضل الصدقة في الدنيا والآخرة وأثرها الحسن بوصفها أحب الأعمال إلى الله -سبحانه وتعالى-.
ودعا الله -العليّ القدير- أن يجزيَ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كلّ الجزاء على ما يقومان به من جهدٍ؛ لتعزيز العمل الخيري وتعظيم العناية به.