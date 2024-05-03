أمانة العاصمة المقدسة توضح لـ"سبق" تفاصيل قرار حصول العاملين في موسم الحج على لقاح كورونا المطور

وتفصيلاً، قال أسامة زيتوني، متحدث أمانة العاصمة المقدسة: "إن أمانة العاصمة المقدسة، من منطلق حرصها على صحة وسلامة منسوبيها العاملين في موسم الحج، وكذلك سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررًا على حياتهم، فقد قامت الأمانة بتوجيه منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح المطور، وهو آمن ومعتمد من قِبل وزارة الصحة، كما أن هناك توجيهًا من مقام وزارة الداخلية، وكذلك من وزارة الصحة، بضرورة تحصين جميع حجاج الداخل والعاملين المكلفين خلال موسم هذا العام 1445هــ بلقاح كوفيد المطور، إضافة إلى ما جرت عليه العادة من اشتراط شهادة تحصين سارية إلكترونية ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية".