أمانة العاصمة المقدسة توضح لـ"سبق" تفاصيل قرار حصول العاملين في موسم الحج على لقاح كورونا المطور

أكدت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق" حرصها على صحة وسلامة منسوبيها العاملين في موسم الحج، من خلال توجيههم لضرورة أخذ لقاح كورونا المطور المعتمد من قِبل وزارة الصحة.
جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول ما إذا كان لقاح كورونا المطور إلزاميًّا للعاملين في موسم حج 1445هــ لمنسوبي أمانة العاصمة.
وتفصيلاً، قال أسامة زيتوني، متحدث أمانة العاصمة المقدسة: "إن أمانة العاصمة المقدسة، من منطلق حرصها على صحة وسلامة منسوبيها العاملين في موسم الحج، وكذلك سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررًا على حياتهم، فقد قامت الأمانة بتوجيه منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح المطور، وهو آمن ومعتمد من قِبل وزارة الصحة، كما أن هناك توجيهًا من مقام وزارة الداخلية، وكذلك من وزارة الصحة، بضرورة تحصين جميع حجاج الداخل والعاملين المكلفين خلال موسم هذا العام 1445هــ بلقاح كوفيد المطور، إضافة إلى ما جرت عليه العادة من اشتراط شهادة تحصين سارية إلكترونية ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية".
وأضاف "زيتوني": "قامت الأمانة بالتعميم على جميع منسوبيها العاملين في موسم الحج بضرورة أخذ اللقاح. وقد وُفرت اللقاحات لتسهيل عملية الحصول عليها من قِبل الموظفين".
وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت بتوفير اللقاحات المحددة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق السعودية، ويمكن أخذها في أي مركز بالحجز عن طريق تطبيق (صحتي).