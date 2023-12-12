طقس الثلاثاء.. أمطارٌ غزيرة تطول هذه المناطق يعقبها انخفاضٌ في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية.