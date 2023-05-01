ضبط شحنة أحجار ملغمة بـ5 ملايين قرص أمفيتامين بميناء جدة والقبض على مستقبليها بالرياض

وتم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهم (6) أشخاص؛ (3) مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن.