رئاسة الحرمين تزيد عدد لغات الترجمة بالمسجد الحرام إلى 50 لغة

حيث حرصت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات على السعي لخدمة الزوار بلغاتهم الأم وإرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، بالإضافة إلى الإرشاد الزماني فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات عن أوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس العلمية المقامة في المسجد الحرام لأصحاب المعالي والفضيلة، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ومد جسور التواصل معهم مثل الجهات الأمنية و وزارة الحج والعمرة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وتفعيل مبادرة معالم المسجد الحرام التي تهدف إلى اثراء رحلة زوار بيت الله الحرام من الناطقين بغير اللغة العربية والاستزادة من المعلومات المقدسة عنها والتاريخية ومخاطبتهم بلغاتهم الأم.