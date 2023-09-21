50 فعالية في 4 أيام.. استعدادات مكثفة بشقراء للاحتفال بـ"اليوم الوطني"

ويُعَد قصر السبيعي التاريخي من الأماكن التي تسكن القلب بمجرد رؤيتها؛ فمنه يفوح شذى التاريخ المخلوط بصور ودلالات لا يمكن نسيانها، ويكفي هذا القصر ليكون شاهدًا على التاريخ؛ أن الملك عبدالعزيز كان يتخذه مقرًّا لإقامته أثناء تنقله بين الرياض والحجاز؛ حيث أقام فيه عام (١٣٢٧هـ/ ١٩٠م) وعام (١٣٢٩هـ / ١٩١١م) وعام (١٣٣٣هـ/١٩١٤م) وعام (١٣٣٦هـ/ ١٩١٧م) وعام (١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م) وعام (١٣٤٢هـ/ ١٩٢٣م) وعام (١٣٤٧هـ/ 1928م) وعام (١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧م)، كما أن الملك سعود زاره بعد توليه الحكم عام (١٣٧٤هـ/ 1954م).