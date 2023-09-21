50 فعالية في 4 أيام.. استعدادات مكثفة بشقراء للاحتفال بـ"اليوم الوطني"

تحتفل محافظة شقراء باليوم الوطني ٩٣، ٤ أيام متواصلة وبأكثر من ٥٠ فعالية في مواقع متعددة من المحافظة، بمتابعة وإشراف من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومشاركة المحافظة، وأمانة منطقة الرياض، وبلدية شقراء، وجمعية التنمية والتطوير، وإدارة التعليم، ووزارة الرياضة، وهيئة التراث، وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية وإدارة المرور والدفاع المدني والجهات الخدمية.
وفي التفاصيل، تحتفل محافظة شقراء باليوم الوطني ٩٣، في سوق حليوة، وسوق المجباب، والمنتجع التراثي في القرية التراثية بالعديد من الفعاليات التي تنفذها جمعية التنمية والتطوير بشقراء؛ إذ تشمل: الألعاب الشعبية، وركن الطفل، وعروض الدمى، والركن التراثي، وطبخات شعبية، ومسابقات، وجوائز، وفعاليات سوق المجباب، الديوانية التراثية وعربات الخيول.
وتنفّذ بلدية شقراء عددًا من الفعاليات في حديقة الملك فهد تشمل: الرسم على الوجه، وعربات الطعام، وركن القراءة، وسحوبات يومية، ومنطقة الطعام، والقطار السياحي.
وتقام في نادي الوشم بشقراء مسابقات للجري، لعدد من الفئات تشمل طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، بتنفيذ من وزارة الرياضة ولجنة التنمية والتطوير ونادي الوشم، وتحظى بمتابعة من رئيس نادي الوشم المهندس عبدالرحمن البواردي.
وفي قاعة الاحتفالات والمؤتمرات التابعة لبلدية شقراء، يقام الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وتنظيم من المحافظة والبلدية وإدارة التعليم، ويتخلله العرضة السعودية وكلمات وقصائد وطنية وعدد من الفعاليات.
وتنفذ هيئة التراث عروض (الصوت والضوء) على واجهة قصر السبيعي التاريخي خلال ٣ أيام ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم السبت من الساعة ٦م حتى منتصف الليل.
ويُعَد قصر السبيعي التاريخي من الأماكن التي تسكن القلب بمجرد رؤيتها؛ فمنه يفوح شذى التاريخ المخلوط بصور ودلالات لا يمكن نسيانها، ويكفي هذا القصر ليكون شاهدًا على التاريخ؛ أن الملك عبدالعزيز كان يتخذه مقرًّا لإقامته أثناء تنقله بين الرياض والحجاز؛ حيث أقام فيه عام (١٣٢٧هـ/ ١٩٠م) وعام (١٣٢٩هـ / ١٩١١م) وعام (١٣٣٣هـ/١٩١٤م) وعام (١٣٣٦هـ/ ١٩١٧م) وعام (١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م) وعام (١٣٤٢هـ/ ١٩٢٣م) وعام (١٣٤٧هـ/ 1928م) وعام (١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧م)، كما أن الملك سعود زاره بعد توليه الحكم عام (١٣٧٤هـ/ 1954م).