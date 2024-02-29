مليون غرامة.. "التجارة" تكشف "ما يحظر تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبة المخالفة"

كشفت وزارة التجارة عما يحظر تضمينه في الإعلان الإلكتروني، وعقوبة من يخالف هذا الحظر.
وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".
وأشارت، وفق إنفوجراف معلوماتى، إلى أنه يحظر -أيضاً- تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ويعاقب من يخالف أحكام النظام بـ"غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً".