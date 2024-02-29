مليون غرامة.. "التجارة" تكشف "ما يحظر تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبة المخالفة"

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".