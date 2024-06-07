"الحقيل" يدشّن حملة "جودك يلبي" عبر "جود الإسكان"

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، حملة "جودك يلبي" عبر منصة جود الإسكان الهادفة لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وذلك امتداداً لأهداف حملتها السابقة في شهر رمضان المبارك "جود المناطق" التي حقّقت أكثر من 4939 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مناطق المملكة كافة.