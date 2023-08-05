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"التجارة" تستضيف طلبة الثانوية المستفيدين من برنامج "اليوم الأول" للتعريف بخدمات قطاع الأعمال
استضافت وزارة التجارة في فروعها بمناطق القصيم والجوف ونجران، عدداً من طلبة المرحلة الثانوية المستفيدين من برنامج "اليوم الأول"، أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب والفتيات في التعرف على سوق العمل المحلي وإكسابهم المهارات اللازمة.
وتعرف الطلاب خلال هذه الزيارات على خدمات وزارة التجارة لقطاع الأعمال، وتحفيز ممارسة العمل التجاري، والممكنات التي تقدمها جهات المنظومة لريادة الأعمال.