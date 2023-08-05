"التجارة" تستضيف طلبة الثانوية المستفيدين من برنامج "اليوم الأول" للتعريف بخدمات قطاع الأعمال

استضافت وزارة التجارة في فروعها بمناطق القصيم والجوف ونجران، عدداً من طلبة المرحلة الثانوية المستفيدين من برنامج "اليوم الأول"، أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".