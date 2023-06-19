شاهد.. أطباء بيطريون بالقنفذة يُجرون عملية فصل لـ5 قطط متلاصقة

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الأطباء البيطريين بالمكتب باشروا حالة 'قطة" ولدت 5 قطط ملتصقة عند منطقة الحبل السري، ومات أحدها قبل الوصول للقسم، وتم فصل القطط جميعها، وهم بحالة صحية جيدة وتلقوا العلاج اللازم.