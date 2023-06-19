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شاهد.. أطباء بيطريون بالقنفذة يُجرون عملية فصل لـ5 قطط متلاصقة
في عمل إنساني نبيل يعكس مدى الاهتمام والرفق بالحيوان
قام أطباء العيادات البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بعمل إنساني نبيل يعكس مدى الاهتمام والرفق بالحيوان، بعدما قاموا بإجراء عملية جراحية ناجحة لفصل 5 من صغار القطط ولدتهم أمهم ملتصقين جميعهم في منطقة البطن.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الأطباء البيطريين بالمكتب باشروا حالة 'قطة" ولدت 5 قطط ملتصقة عند منطقة الحبل السري، ومات أحدها قبل الوصول للقسم، وتم فصل القطط جميعها، وهم بحالة صحية جيدة وتلقوا العلاج اللازم.