وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب غدًا الأربعاء

يبدأ وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الأربعاء السابع والعشرين من شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ؛ زيارةً رسمية لمملكة المغرب الشقيقة، تستمرّ عدة أيام؛ استجابة لدعوة من أخيه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف المغربية السيد أحمد التوفيق؛ للمشاركة في الندوة المشتركة بعنوان "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية"، والتي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المغربية بمدينة الدار البيضاء.