وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب غدًا الأربعاء

يبدأ وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الأربعاء السابع والعشرين من شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ؛ زيارةً رسمية لمملكة المغرب الشقيقة، تستمرّ عدة أيام؛ استجابة لدعوة من أخيه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف المغربية السيد أحمد التوفيق؛ للمشاركة في الندوة المشتركة بعنوان "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية"، والتي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المغربية بمدينة الدار البيضاء.
ويلقي الوزيرُ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمةً في افتتاح أعمال ندوة "مدافعة الغلوّ وتحقيق الوسطية"، يستعرض خلالها تجربة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في نشر التسامح والوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف، وأسباب الإرهاب، ونشر قيم الإسلام الوسطي.
كما يتضمّن برنامجه لقاءات رسمية وجولات للجوامع والجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تم اقتراحها من الجانب المغربي الشقيق.