قرارات اتحاد الكرة.. معاقبة للمقصرين وغلق باب النقاش دون التأثر بآراء الجماهير

وتحافظ قرارات الاتحاد السعودي تجاه اللاعبين، على مستقبل الرياضة السعودية والعمل على تطويرها، والتطلع إلى مستقبل رياضي مبهر، على غرار ما تشهده الرياضة السعودية مؤخراً، حيث أصبحت محط أنظار العالم.