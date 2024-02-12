قرارات اتحاد الكرة.. معاقبة للمقصرين وغلق باب النقاش دون التأثر بآراء الجماهير
جاءت القرارات الحازمة التي اتخذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقاً للقانون، ضد ستة لاعبين بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليضع مصلحة المنتخب الوطني فوق الجميع، والانضمام إلى صفوفه وتمثيل المملكة شرف لكل لاعب سعودي.
وتأتي القرارات الصادرة اليوم، لتغلق باب النقاش حول هذا الموضوع، وذلك بعدما أثارت أنباء عدم رغبة بعض اللاعبين الانضمام إلى قائمة المنتخب جدلاً في الوسط الرياضي السعودي.
وتحافظ قرارات الاتحاد السعودي تجاه اللاعبين، على مستقبل الرياضة السعودية والعمل على تطويرها، والتطلع إلى مستقبل رياضي مبهر، على غرار ما تشهده الرياضة السعودية مؤخراً، حيث أصبحت محط أنظار العالم.
وحرص الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل لاعب وعدم تأثر قراره بأي آراء جماهيرية، وذلك عملاً بالقانون الذي يسير على الجميع.
ووجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة عبر القرارات الأخيرة التي اتخذها بحق اللاعبين، مفادها أنه يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مقصر وأنه على مسافة واحدة من الجميع والقرارات المتخذة وفقاً لما ينص عليه القانون.
وتنص بنود المادة العاشرة في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، على ضرورة الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك، وإذا اقتضت مصلحة المنتخب تفرغهم لفترة زمنية أطول، فيحق للاتحاد تمديد الفترة.
كما نصت المادة على حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية، وأداء المباريات الودية والرسمية في المنتخب حسب المواعيد المقررة.