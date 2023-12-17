"الشريدة" يدعو إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة

وقال: مستقبلنا بكل مجالاته مرهون باستقرار الأسرة، وبالتالي كل الجهود التي تُبذل في هذا الجانب هي جهود مستحقة، ويجب أن نرتقي بمفهوم الإرشاد الأسري، والذي يُبنى على الإصلاح والتمكين، والشعور بالتضامن بين أفراد المجتمع.