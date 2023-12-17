"الشريدة" يدعو إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة

حثّ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القصيم د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة، اليوم الأحد، الجمعيات لإيجاد أساليب وطرق نوعية تستطيع من خلالها الوصول إلى المستفيد في مكان وجوده.
ودعا "الشريدة"، وفق ما نقله اليوم الحساب الرسمي لمجلس شؤون الأسرة، على منصة "إكس"، إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة وطرقها في تربية الأولاد ورعايتهم.
كما شدد على ضرورة الاقتراب من المجتمع لإيصال الرسائل الأسرية المهمة.
وقال: مستقبلنا بكل مجالاته مرهون باستقرار الأسرة، وبالتالي كل الجهود التي تُبذل في هذا الجانب هي جهود مستحقة، ويجب أن نرتقي بمفهوم الإرشاد الأسري، والذي يُبنى على الإصلاح والتمكين، والشعور بالتضامن بين أفراد المجتمع.