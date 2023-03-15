"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان سيول وزخات من البرد على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.. في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.