جدة.. الأجهزة الأمنية تُكثِّف البحث عن "مفقود المحاميد" المتغيب قبل شهر

تُكثِّف الأجهزة الأمنية بجدة، وذوو المفقود الخمسيني "محمد سعد الحمودي السلمي"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ قرابة الشهر بجدة، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.
وتفصيلاً، أوضح أحد أقارب "محمد" (٥١ عامًا) أنه فُقد قبل شهر تقريبًا عند الساعة العاشرة صباحًا، حينما خرج من منزله في حي المحاميد بجدة، ولم يُعثر له على أثر. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى. مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوبًا رمادي اللون وشماغًا أحمر.
وأضاف: إنها المرة الثانية التي يتغيب عنهم بعد تغيبه العام الماضي، وكان قد عثر عليه أحد الأشخاص في الحمدانية.
وبيّن أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم شرطة المنتزهات.
وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: 0546740791.