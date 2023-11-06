جدة.. الأجهزة الأمنية تُكثِّف البحث عن "مفقود المحاميد" المتغيب قبل شهر

وتفصيلاً، أوضح أحد أقارب "محمد" (٥١ عامًا) أنه فُقد قبل شهر تقريبًا عند الساعة العاشرة صباحًا، حينما خرج من منزله في حي المحاميد بجدة، ولم يُعثر له على أثر. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى. مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوبًا رمادي اللون وشماغًا أحمر.