"الجاسر" يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين لبحث التعاون المشترك

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني في بكين، يرافقه نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد السعودي المرافق؛ لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات التي يُجريها في جمهورية الصين الشعبية، مع عدد من قيادات الشركات الصينية الكبرى لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
كما زار "الجاسر" والوفد المرافق، مقر شركة CRCC بالعاصمة الصينية بكين، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.