"الجاسر" يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين لبحث التعاون المشترك

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات التي يُجريها في جمهورية الصين الشعبية، مع عدد من قيادات الشركات الصينية الكبرى لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.