"متعبة".. المطية الأسرع في ختام تمهيدية "الحيل والزمول" بمهرجان ولي العهد للهجن

فازت المطية "متعبة"، لمالكها أحمد خلفان الظاهري، بلقب الأسرع في منافسات فئة الحيل والزمول (عام) الفئة السادسة والأخيرة في الفئات المعتمد مشاركتها في ختام المرحلة التمهيدية؛ حيث يقام 20 شوطًا في يوم واحد بمشاركة 368 مطية، تقطع مسافة 100 كلم، مسافة كل شوط (5 كلم).
وحققت المطية "متعبة" فوزها السريع في عند الدقيقة (7:48.711).
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: "كفو" لـمشعل المكيرش، "مهمه" لـرياض ثامر السعدون، "الفارس" لـسعيد الحبابي، "فتنة" سعود شافي آل شافي، "شاهين" لـسعيد العويسي، "منصورة" فريج الحويطي، "المحيط" لـسعيد جابر الحربي، "سيافه" لـسعود مفلح العطوي، "الحوت" لـعبدالله فيحان الكربي، "دوشة" سليمان سلامة الجهني، "جبار" عبدالله فريج المرواني.
يُذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.