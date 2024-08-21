"متعبة".. المطية الأسرع في ختام تمهيدية "الحيل والزمول" بمهرجان ولي العهد للهجن

فازت المطية "متعبة"، لمالكها أحمد خلفان الظاهري، بلقب الأسرع في منافسات فئة الحيل والزمول (عام) الفئة السادسة والأخيرة في الفئات المعتمد مشاركتها في ختام المرحلة التمهيدية؛ حيث يقام 20 شوطًا في يوم واحد بمشاركة 368 مطية، تقطع مسافة 100 كلم، مسافة كل شوط (5 كلم).