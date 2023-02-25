بين "ولدي أبشر" و"بابكي".. أمنية الطفل السوري تتحقّق بزيارة المملكة ولقاء "رونالدو"

عبّر الطفل السوري، الذي انتشر له مقطعٌ تمنى فيه زيارة السعودية ورؤية "رونالدو"، عن سعادته بوصوله للسعودية، مقدماً شكره لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على دعوته وتحقيق حلمه بلقاء لاعب النصر العالمي كريستيانو رونالدو.
وعندما سُئل الطفل عن ردة فعله وقت لقائه اللاعب رونالدو، قال: "بابكي".
ونشر حساب المستشار تركي آل الشيخ، فيديو على حسابه بـ"تويتر"، عن وصول الطفل السوري مع والدته وأشقائه، وكتب: "الله يكتب أجر فرحته لمولاي -حفظه الله-، وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية -حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم، اليوم أنا سعيد الحمدالله".
وكان الطفل السوري اليتيم قد أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي؛ أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، عن "أمنيته بمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو"، معرباً عن عشقه لنادي النصر السعودي.
وتعود القصة لمقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسعٍ بوسائل التواصل عبّر من خلاله الطفل عن رغبته في زيارة المملكة ورؤية رونالدو، لكنه أوضح أنّ "والده ميت"؛ حيث حظي المقطع بتفاعل المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة؛ حيث علّق حينها قائلاً: "يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير مَن يوصلني فيه؟".