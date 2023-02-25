بين "ولدي أبشر" و"بابكي".. أمنية الطفل السوري تتحقّق بزيارة المملكة ولقاء "رونالدو"

وتعود القصة لمقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسعٍ بوسائل التواصل عبّر من خلاله الطفل عن رغبته في زيارة المملكة ورؤية رونالدو، لكنه أوضح أنّ "والده ميت"؛ حيث حظي المقطع بتفاعل المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة؛ حيث علّق حينها قائلاً: "يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير مَن يوصلني فيه؟".