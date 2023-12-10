على هامش زيارة "الفالح".. مشروعات الذكاء الاصطناعي بالمملكة حاضرة في الصين

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في جلسة عمل بعنوان "الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي- الإنتاجية والنمو" في مدينة شنجن الصينية؛ وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7- 12 ديسمبر الجاري.
ومثّل "سدايا" خلال ورشة العمل التي عُقدت خلال الزيارة، الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور ياسر بن محمد العنيزان، الذي تناول خلالها مبادرات ومشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة؛ لا سيما في مجالات: الصحة واللغة العربية والرؤية الحاسوبية والطاقة والبيئة.
وأوضح "العنيزان" أن "سدايا" بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة؛ عملت على عدد من المبادرات منها تنظيم سلسلة ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات السعودية لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وإبراز فوائده الجمة للبشرية، وإطلاق مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية" مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة New Native الذي يُعَد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويستهدف رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية، وإصدار تقرير عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.
يُذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) يُعرف بأنه فرع من الذكاء الاصطناعي يستخدم تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) لإنشاء بيانات أو محتوى جديد بناء على بيانات موجودة.
وتأتي مشاركة "سدايا" انطلاقًا من اهتمامها بتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإبراز جهودها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يؤكد فيه خبراء الذكاء الاصطناعي أن الريادة فيه ستكون لمن يمتلك القواعد والاستراتيجيات الأساسية لتلك التقنيات الابتكارية والتقنية التي أخذت في التطور في العالم بشكل سريع جدًّا.