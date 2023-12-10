على هامش زيارة "الفالح".. مشروعات الذكاء الاصطناعي بالمملكة حاضرة في الصين

وأوضح "العنيزان" أن "سدايا" بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة؛ عملت على عدد من المبادرات منها تنظيم سلسلة ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات السعودية لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وإبراز فوائده الجمة للبشرية، وإطلاق مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية" مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة New Native الذي يُعَد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويستهدف رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية، وإصدار تقرير عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.