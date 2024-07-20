48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام، و46 درجة في الخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء، و45 في الرياض وبريدة ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 درجة، تليها أبها 19 درجة والباحة 20 ْمئوية وطريف 22 درجة، والقريات 23.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.