48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.