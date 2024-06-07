استخراج خرزة مسبحة من الشُّعَب الهوائية لطفل

نجح فريق جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ حياة طفل، عمره 3 سنوات، بعد دخول خرزة مسبحة إلى المجرى الهوائي أثناء اللعب بها بعد انفراط عقد المسبحة؛ ما أدى إلى حدوث اختناق شديد، وازرقاق في الوجه والجسم، ونقص شديد في نسبة الأوكسجين بالدم.