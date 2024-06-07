استخراج خرزة مسبحة من الشُّعَب الهوائية لطفل

نجح فريق جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ حياة طفل، عمره 3 سنوات، بعد دخول خرزة مسبحة إلى المجرى الهوائي أثناء اللعب بها بعد انفراط عقد المسبحة؛ ما أدى إلى حدوث اختناق شديد، وازرقاق في الوجه والجسم، ونقص شديد في نسبة الأوكسجين بالدم.
وقد تم عمل منظار شُعبي عاجل، وتمكن الفريق الطبي من استخراج حبة الخرز؛ ما ساعد الطفل على استعادة علاماته الحيوية بصورة جيدة، وتحسُّن نسبة الأوكسجين بالدم. وتم وضع المريض تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وبعدها تم خروج المريض بعد تماثله للشفاء بفضل الله تعالى.