بـ"أسطورة".. "الفضلي" يصعد منصة التتويج متصدراً في الشوط الثالث لـ"قرموشة جير فرخ مفتوح"

تنافس عدد من الصقّارات السعوديات في الأشواط التأهيلية الأربعة للمُلاك السعوديين بمسابقة الملواح "400 متر"، ضمن أشواط اليوم الثامن من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 ديسمبر الجاري.
وحققت الصقّارات مراكز متقدمة في أشواط اليوم، وتأهلت اثنتان منهن للأشواط النهائية، حيث اقتنصت الصقّارة ريماس بنت عبدالله الخليف بصقرها (الجوكر) المرتبة الثانية في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ مفتوح، الذي تصدره سهل بن ماجد الدوسري بالصقر (S97)، فيما حل ثالثاً محمد بن فهد الموسى بالصقر (سهيل).
واستطاعت الصقّارة رغد بنت خالد القريني بصقرها (05) الحصول على المركز الثالث في الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس مفتوح، الذي فاز به فيصل بن مقحم القحطاني بالصقر (اروقيت)، وجاء ثانياً بصقره (نبهان) ثقل بن هجرس الدوسري.
وصعد الصقّار عبدالله بن حسن الفضلي بصقره (أسطورة) منصة التتويج متصدراً الترتيب في الشوط الثالث لفئة قرموشة جير فرخ مفتوح، وجاء بعده محمد بن غزاي المطيري بالصقر (الموت الحمر)، ومحمد بن عبدالهادي المطيري بصقره (ساطي).
وتربع الصقّار براك بن مقعد المطيري على صدارة الشوط الرابع لفئة قرموشة جير قرناس مفتوح بالصقر (G106)، تلاه سهل بن ماجد الدوسري بصقره (G448)، وعبدالله بن حسن الفضلي بالصقر (كلوز).
يشار إلى أن نادي الصقور السعودي خصص جوائز للفائزين بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، تتجاوز 33,6 مليون ريال، حيث يمثِّل المهرجان أكبر تجمُّع للصقور في العالم، ويشهد مشاركة نخبة من الصقارين في المملكة ودول الخليج والعالم.