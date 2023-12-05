بـ"أسطورة".. "الفضلي" يصعد منصة التتويج متصدراً في الشوط الثالث لـ"قرموشة جير فرخ مفتوح"

وحققت الصقّارات مراكز متقدمة في أشواط اليوم، وتأهلت اثنتان منهن للأشواط النهائية، حيث اقتنصت الصقّارة ريماس بنت عبدالله الخليف بصقرها (الجوكر) المرتبة الثانية في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ مفتوح، الذي تصدره سهل بن ماجد الدوسري بالصقر (S97)، فيما حل ثالثاً محمد بن فهد الموسى بالصقر (سهيل).